Штурм трёх позиций ВСУ в ходе СВО занял у российских военных всего 25 минут, ВС РФ во время этой операции не понесли ни единой потери, рассказал доброволец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Гуран. По его словам, успех атаки стал возможен благодаря точной работе артиллерии, вызвавшей панику среди противника, и быстрому преодолению 800-метрового открытого пространства штурмовой группой.

Собеседник RT уточнил, что во время стремительного наступления бойцам удалось захватить четырёх пленных. Украинские военные не оказали организованного сопротивления после точного артиллерийского попадания в их блиндаж. Уроженец Краснодарского края также отметил, что ранее работал строителем в Мариуполе, однако увиденные последствия боевых действий окончательно убедили его в необходимости участия в СВО.

«Видел людей, которые выходили из подвалов с детьми. Видел, что им приходится пережить», — подчеркнул Гуран.