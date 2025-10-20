Сектор Газа
20 октября, 13:01

Бойцы «Пятнашки» всего за 25 минут захватили три позиции ВСУ без потерь

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Штурм трёх позиций ВСУ в ходе СВО занял у российских военных всего 25 минут, ВС РФ во время этой операции не понесли ни единой потери, рассказал доброволец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Гуран. По его словам, успех атаки стал возможен благодаря точной работе артиллерии, вызвавшей панику среди противника, и быстрому преодолению 800-метрового открытого пространства штурмовой группой.

Собеседник RT уточнил, что во время стремительного наступления бойцам удалось захватить четырёх пленных. Украинские военные не оказали организованного сопротивления после точного артиллерийского попадания в их блиндаж. Уроженец Краснодарского края также отметил, что ранее работал строителем в Мариуполе, однако увиденные последствия боевых действий окончательно убедили его в необходимости участия в СВО.

«Видел людей, которые выходили из подвалов с детьми. Видел, что им приходится пережить», — подчеркнул Гуран.

Путин назвал героями бойцов СВО и журналистов, рассказывающих о них
Ранее Life.ru рассказал, как боец с позывным Мгновенный полтора месяца удерживал блиндаж в тылу противника. Кроме того, стало известно о подвиге участника СВО Джаконды, который накрыл собой гранату и спас боевых товарищей.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Борис Эльфанд
