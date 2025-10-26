Отец пятерых детей демобилизован после вмешательства Москальковой

Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой многодетный отец был успешно демобилизован. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Для восстановления нарушенных прав многодетной семьи незамедлительно направила ходатайство в органы военной прокуратуры с просьбой принять меры реагирования. По результатам прокурорской проверки приказ отменён, военнослужащий повторно уволен с военной службы, расчёт при увольнении произведён в полном объёме», — написала она.

К омбудсмену обратилась жена мобилизованного военнослужащего с просьбой помочь уволить мужа с военной службы. Суд признал призыв незаконным, установив, что комиссия проигнорировала наличие у мужчины пятерых несовершеннолетних детей, включая ребёнка-инвалида — обстоятельство, исключающее службу.

На основании решения суда командир полка издал приказ об увольнении военнослужащего по семейным обстоятельствам, однако приказ впоследствии отменили как «нереализованный». Москалькова направила ходатайство в органы военной прокуратуры, и после проверки приказ восстановили, а расчёт при увольнении произведён в полном объёме.

