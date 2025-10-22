Учитель с позывным Физрук вернулся к преподаванию после тяжёлого ранения на СВО

После службы в зоне СВО и длительного лечения Александр Ильин вернулся к работе в школе №547 Красносельского района. Он снова ведёт уроки физкультуры и секцию по футболу, несмотря на тяжёлое ранение. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Учитель вернулся преподавать в школу после СВО. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Просто больше времени уходит на дорогу — дойти из кабинета в кабинет, с улицы до зала. Вечерние секции даются тяжелее, потому что весь день на ногах, и иногда приходится пользоваться коляской. Но дети спокойно на это реагируют», — говорит педагог.

Возвращение учителя стало праздником для школьников, которые ждали его всё это время. Ученики говорят, что с ним каждый урок физкультуры — это целое событие, а сам преподаватель добрый и справедливый.

Помимо физкультуры и секций, Ильин ведёт основы безопасности и защиты Родины. Кроме того, с шестиклассниками он обсуждает ПДД, правила поведения в общественных местах и при ЧС.

Ранее Life.ru рассказывал, как ещё один учитель физкультуры из ДНР вернулся преподавать в школу после потери ноги на боевом задании. Мужчина — мастер спорта по тяжёлой атлетике, поэтому от костылей он отказался уже через неделю после установки протеза.