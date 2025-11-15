Москалькова: Россия помогает соотечественникам из Прибалтики вернуться на Родину

Россия предпринимает исчерпывающие меры по поддержке соотечественников из прибалтийских государств в вопросах возвращения на Родину и дальнейшей адаптации. Данную позицию озвучила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в ходе общения с представителем РИА «Новости».

По словам уполномоченного, в её ведомство поступает всё больше обращений от российских граждан, проживающих в государствах Балтии, особенно из Латвии, где они сталкиваются с угрозой принудительного выдворения. Татьяна Москалькова констатировала решимость российских властей обеспечить этим лицам комплексную поддержку при возвращении на историческую Родину и дальнейшем обустройстве.

Ранее Life.ru писал, что Россия намерена активно защищать интересы русскоязычного населения в прибалтийских странах, где отмечается систематическое ущемление прав по национальному признаку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по данному вопросу уже направлены соответствующие досудебные претензии. Она подчеркнула, что российская сторона будет использовать все доступные правовые механизмы для противодействия дискриминационной политике в отношении соотечественников.