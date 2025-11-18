Москвичи нашли жуткую «начинку» в премиальной говядине из магазина

Москвичи нашли посторонний предмет в премиальной мраморной говядине – предположительно, не рассосавшуюся капсулу после вакцинации животного. Необычное образование было замечено в шейной части мяса уже после того, как из него приготовили шесть килограммов фарша. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичи нашли в мясе не рассосавшуюся капсулу после вакцинации животного. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Семья, опасаясь, что это может быть гнойный абсцесс, полностью утилизировала продукт. В итоге оказалось, что находка является следом от капсульной вакцинации, которую регулярно проводят на животноводческих производствах.

Обычно такие капсулы рассасываются в течение полугода, и только после этого животных отправляют на убой. Употребление мяса, содержащего нерассосавшиеся остатки капсулы, может привести к пищевому расстройству.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение розничных продаж свинины, что привело к падению оптовых цен на продукт. Цена упала на 1–3%. Например, стоимость свиной полутуши снизилась на 1% и составила 216 рублей за килограмм. Другие отрубы также подешевели: окорок до 308 рублей, лопатка — до 303 рублей, грудинка — до 242 рублей за килограмм.