14 ноября, 06:56

В США пилот стал первым человеком в мире, умершим от аллергии на мясо

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В США произошёл первый подтверждённый случай смерти от редкой формы аллергии, вызванной укусом клеща. 47-летний пилот из Нью-Джерси скончался после употребления обычного гамбургера в сентябре 2024 года. Мужчину нашли без сознания в ванной комнате, а вскрытие не показало очевидных причин смерти. Об этом сообщает медицинское издание Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Расследование показало, что пилот страдал альфа-гал синдромом — особой аллергией на сахар, содержащийся в мясе животных. Этот синдром развивается после укуса клеща, который ранее питался кровью коров, оленей или свиней. Анализы, сделанные за месяцы до трагедии, уже выявляли антитела к альфа-галу, но мужчина не осознавал всей опасности.

«Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома (АГС), наступившего после употребления в пищу мяса», — говорится в материале.

Медики объясняют, что альфа-гал синдром вызывает тяжёлую реакцию на мясные продукты — от кожных высыпаний до проблем с дыханием. В США основным переносчиком считается клещ-звездонос, распространённый во многих штатах. Специалисты предупреждают, что чувствительность к альфа-галу может развиваться постепенно, и призывают жителей эндемичных районов внимательнее относиться к реакциям после употребления мяса.

Альфа-гал впервые был описан в 2009 году и связывается преимущественно с укусами клеща Amblyomma americanum (звездоноса). Заболевание характеризуется отсроченной аллергической реакцией на красное мясо и встречается преимущественно в восточных и южно-центральных регионах США.

Ранее сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) женщина и её отец стали жертвами смертоносного нападения пчёл. Автомобиль, за рулём которого находилась Сильвана да Фатима Браганса да Луш, случайно врезался в улей, спровоцировав атаку роя. Несмотря на то, что мать женщины выжила после множества укусов, её близкие погибли. Спасательные службы прибыли с опозданием из-за значительного расстояния до ближайшей пожарной части (60 км).

