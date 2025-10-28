Пчёлы насмерть изжалили женщину и её отца после наезда на улей

В штате Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) женщина и её отец погибли после нападения роя пчёл, когда автомобиль Сильваны да Фатима Браганса да Луш случайно врезался в улей. Её мать получила множество укусов, но выжила. Об этом сообщило издание People.

«Когда команда прибыла на место происшествия, она была ещё жива», — говорится в материале.

Инцидент произошёл 22 октября на грунтовой дороге недалеко от дома женщины. 54-летняя Сильвана потеряла управление автомобилем, машина перевернулась и разрушила улей. Сосед услышал шум аварии и вызвал родителей женщины и полицию. 79-летний отец Рауль и 72-летняя мать поспешили помочь дочери. На них набросился разъярённый рой пчёл.

Спасатели добрались до места происшествия спустя долгое время, так как ближайшая пожарная часть находилась в 60 километрах. Медики обнаружили, что Сильвана ещё была жива, но спасти её не удалось. Рауль поступил в больницу в критическом состоянии и скончался на следующий день. Пожилую женщину удалось спасти. Отец и дочь были похоронены вместе 24 октября.

