КНДР предупредила о риске «ядерного домино» из-за планов Южной Кореи

Потенциальное появление у Южной Кореи атомных подводных лодок способно запустить в регионе эффект «ядерного домино» и положить начало глобальной гонке вооружений. Соответствующее предупреждение распространило правительство КНДР, о чём информирует агентство Bloomberg.

«Обладание Республикой Корея атомной подлодкой является стратегическим шагом для «создания собственного ядерного оружия», и это неизбежно вызовет «феномен ядерного домино» в регионе и спровоцирует гонку вооружений», — говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

КНДР подвергла резкой критике намерения южного соседа, заявив о готовности принять более обоснованные и реалистичные контрмеры. Как отмечается в сообщении, эти шаги будут направлены на защиту суверенитета и безопасности страны, а также обеспечение стабильности на Корейском полуострове.

Ранее КНДР испытала стратегическую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море. Согласно октябрьскому заявлению южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР произвела запуск нескольких баллистических ракет из уезда Чунхва (провинция Хванхэ-Пукто). Это событие ознаменовало первое подобное испытание за период президентства Ли Джон Ёна и уже пятый случай с начала 2025 года.