Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 08:41

КНДР предупредила о риске «ядерного домино» из-за планов Южной Кореи

Обложка © ЦТАК

Обложка © ЦТАК

Потенциальное появление у Южной Кореи атомных подводных лодок способно запустить в регионе эффект «ядерного домино» и положить начало глобальной гонке вооружений. Соответствующее предупреждение распространило правительство КНДР, о чём информирует агентство Bloomberg.

«Обладание Республикой Корея атомной подлодкой является стратегическим шагом для «создания собственного ядерного оружия», и это неизбежно вызовет «феномен ядерного домино» в регионе и спровоцирует гонку вооружений», — говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

КНДР подвергла резкой критике намерения южного соседа, заявив о готовности принять более обоснованные и реалистичные контрмеры. Как отмечается в сообщении, эти шаги будут направлены на защиту суверенитета и безопасности страны, а также обеспечение стабильности на Корейском полуострове.

Песков: Россия уважает право КНДР на безопасность
Песков: Россия уважает право КНДР на безопасность

Ранее КНДР испытала стратегическую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море. Согласно октябрьскому заявлению южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР произвела запуск нескольких баллистических ракет из уезда Чунхва (провинция Хванхэ-Пукто). Это событие ознаменовало первое подобное испытание за период президентства Ли Джон Ёна и уже пятый случай с начала 2025 года.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Южная Корея
  • Северная корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar