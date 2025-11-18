В России назвали даты новогодних праздников

Россиянам предстоят самые длинные новогодние каникулы за последние полтора десятилетия, которые продлятся целых 12 дней. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

«С 31 декабря, со среды, мы уйдём на длительные новогодние каникулы. Они продлятся 12 дней», — заявила Бессараб. Парламентарий уточнила, что период непрерывного отдыха начнется в последний день уходящего года и завершится 11 января, а выходить на работу гражданам предстоит в понедельник, 12 января.

Таким образом, предстоящие праздники окажутся рекордными по своей продолжительности с 2013 года. До этого, как отметила депутат, длительность новогодних выходных традиционно составляла от 10 до 11 дней.

Ранее Life.ru писал, что формирование новогоднего образа для россиян в 2025 году стало дороже. Согласно информации, опубликованной Росстатом, наблюдается рост цен на базовый мужской гардероб, в который входят костюм, рубашка, туфли, ремень и аксессуары. Его стоимость увеличилась с 25,2 до 26,5 тысячи рублей. При этом цена аналогичного женского набора одежды в среднем составляет 22,3 тыс. рублей.