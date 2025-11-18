Россия и США
18 ноября, 08:47

В России назвали даты новогодних праздников

Обложка © Life.ru

Россиянам предстоят самые длинные новогодние каникулы за последние полтора десятилетия, которые продлятся целых 12 дней. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

«С 31 декабря, со среды, мы уйдём на длительные новогодние каникулы. Они продлятся 12 дней», — заявила Бессараб. Парламентарий уточнила, что период непрерывного отдыха начнется в последний день уходящего года и завершится 11 января, а выходить на работу гражданам предстоит в понедельник, 12 января.

Таким образом, предстоящие праздники окажутся рекордными по своей продолжительности с 2013 года. До этого, как отметила депутат, длительность новогодних выходных традиционно составляла от 10 до 11 дней.

Шансы будут даже 31-го: Life.ru узнал, сколько стоит снять коттедж с баней, бассейном и камином на Новый год

Ранее Life.ru писал, что формирование новогоднего образа для россиян в 2025 году стало дороже. Согласно информации, опубликованной Росстатом, наблюдается рост цен на базовый мужской гардероб, в который входят костюм, рубашка, туфли, ремень и аксессуары. Его стоимость увеличилась с 25,2 до 26,5 тысячи рублей. При этом цена аналогичного женского набора одежды в среднем составляет 22,3 тыс. рублей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
