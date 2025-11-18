Россия и США
Стоимость биткоина упала ниже $90 тысяч впервые с апреля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Курс биткоина продемонстрировал резкое падение, впервые с конца апреля опустившись ниже психологически важной отметки в 90 тысяч долларов. Согласно данным торгов, криптовалюта подешевела почти на 6%, достигнув локального минимума на уровне 89,55 тысячи долларов.

Нынешнее снижение стало продолжением коррекции после октябрьского исторического рекорда, когда биткоин достиг 126,2 тысячи долларов. Эксперты связывают падение с неопределённостью в американской экономике после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном сохранении текущей процентной ставки в декабре.

Дополнительное давление на криптовалюту оказывает общее охлаждение фондового рынка и масштабная распродажа технологических акций, традиционно коррелирующих с динамикой цифровых активов. Инвесторы фиксируют прибыль после впечатляющего роста предыдущих месяцев.

Ранее Life.ru писал, что было объявлено о продаже 97 биткоинов, которые были приобретены ещё в 2012 году за 10 тысяч евро. На данный момент их стоимость достигла 10 миллионов евро, что означает 100 000% прибыли. Институт технологий и возобновляемых источников энергии, входящий в состав Совета, приобрёл биткоины по цене около 103 евро за штуку с целью изучения блокчейна, однако эти исследования не увенчались успехом и были прекращены.

