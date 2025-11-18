Стоимость биткоина упала ниже $90 тысяч впервые с апреля

Ранее Life.ru писал, что было объявлено о продаже 97 биткоинов, которые были приобретены ещё в 2012 году за 10 тысяч евро. На данный момент их стоимость достигла 10 миллионов евро, что означает 100 000% прибыли. Институт технологий и возобновляемых источников энергии, входящий в состав Совета, приобрёл биткоины по цене около 103 евро за штуку с целью изучения блокчейна, однако эти исследования не увенчались успехом и были прекращены.