Банк потребовал у Киркорова миллионы рублей долга по кредиту
Банк требует с певца Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей, а также проценты за три года просрочки. Артист пытался погасить этот долг выступлением на новогоднем корпоративе для сотрудников финансовой организации, сообщает Mash.
По словам представителей артиста, у него была достигнута договорённость с прежним руководством банка: вместо возврата 12 миллионов рублей Киркоров должен был выступить с концертом на корпоративе в 2022 году.
Король российской эстрады оформил кредит в 2020 году, но полностью его не вернул. Впоследствии банк с согласия заёмщика переуступил право взыскания задолженности. Теперь дело будет рассматриваться в суде в закрытом режиме