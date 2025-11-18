Банк потребовал у Киркорова миллионы рублей долга по кредиту

Банк требует с певца Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей, а также проценты за три года просрочки. Артист пытался погасить этот долг выступлением на новогоднем корпоративе для сотрудников финансовой организации, сообщает Mash.

По словам представителей артиста, у него была достигнута договорённость с прежним руководством банка: вместо возврата 12 миллионов рублей Киркоров должен был выступить с концертом на корпоративе в 2022 году.