Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 09:41

Банк потребовал у Киркорова миллионы рублей долга по кредиту

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Банк требует с певца Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей, а также проценты за три года просрочки. Артист пытался погасить этот долг выступлением на новогоднем корпоративе для сотрудников финансовой организации, сообщает Mash.

По словам представителей артиста, у него была достигнута договорённость с прежним руководством банка: вместо возврата 12 миллионов рублей Киркоров должен был выступить с концертом на корпоративе в 2022 году.

Король российской эстрады оформил кредит в 2020 году, но полностью его не вернул. Впоследствии банк с согласия заёмщика переуступил право взыскания задолженности. Теперь дело будет рассматриваться в суде в закрытом режиме

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar