7648 дней в эфире! Назван самый длинный российский сериал

Легендарный российский детективный сериал «Тайны следствия» установил новый рекорд России, став самым продолжительным сериалом, демонстрируемым в телевизионном эфире. За плечами проекта на телеканале «Россия» – 20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа, что составляет 7648 дней.

Почётный сертификат, подтверждающий рекорд, получила исполнительница главной роли, народная артистка России Анна Ковальчук.

Недавно вышел также новый, юбилейный 25-й сезон сериала. В продолжении истории зрителей ждет всё тот же следователь Мария Швецова, которая вместе с профессиональной командой продолжит раскрывать запутанные преступления и опасные тайны Петербурга. В новом сезоне к уже полюбившимся актёрам присоединятся новые таланты, но главные роли по-прежнему исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и Дмитрий Миллер. Режиссером юбилейного сезона выступил Максим Демченко.

