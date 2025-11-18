Опустила взгляд и молчит: Life.ru публикует видео из суда с матерью, отрезавшей голову сыну

На кадрах видно, что Елена Цуцкова сидит в защитной кабине для обвиняемых: она опустила взгляд и не отвечает на вопросы журналистов. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, о шокирующем преступлении стало известно 16 ноября. В Гольяновском пруду в рюкзаке нашли отрезанную голову шестилетнего ребёнка, а его тело обнаружили в тот же день в квартире в Балашихе. Основной подозреваемой стала 31-летняя мать мальчика, Елена Цуцкова. Женщина, которая, по некоторым данным, называла себя ведьмой и «медиумом», добровольно призналась в содеянном. На момент задержания выяснилось, что подозреваемая ранее состояла на учёте у психиатра и имела зависимость от наркотиков.