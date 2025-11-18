Россия и США
18 ноября, 10:21

Опустила взгляд и молчит: Life.ru публикует видео из суда с матерью, отрезавшей голову сыну

Появилось видео из суда с обвиняемой в расчленении сына жительницей Балашихи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Балашихинском городском суде сегодня избирают меру пресечения матери, обвиняемой в убийстве своего шестилетнего сына. Life.ru публикует видео с фигуранткой резонансного дела.

Елена Цуцкова в зале суда. Видео © Life.ru

На кадрах видно, что Елена Цуцкова сидит в защитной кабине для обвиняемых: она опустила взгляд и не отвечает на вопросы журналистов. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, о шокирующем преступлении стало известно 16 ноября. В Гольяновском пруду в рюкзаке нашли отрезанную голову шестилетнего ребёнка, а его тело обнаружили в тот же день в квартире в Балашихе. Основной подозреваемой стала 31-летняя мать мальчика, Елена Цуцкова. Женщина, которая, по некоторым данным, называла себя ведьмой и «медиумом», добровольно призналась в содеянном. На момент задержания выяснилось, что подозреваемая ранее состояла на учёте у психиатра и имела зависимость от наркотиков.

Потрясшее Россию убийство и расчленение мальчика вылилось в новое дело, фигурантка – не мать
Потрясшее Россию убийство и расчленение мальчика вылилось в новое дело, фигурантка – не мать

