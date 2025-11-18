Потрясшее Россию убийство и расчленение мальчика вылилось в новое дело, фигурантка – не мать

В Подмосковье после убийства и расчленения шестилетнего мальчика его родной матерью следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников местного управления социального развития. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ», – уточнила представитель следкома.

Самой 31-летней Елене Цуцковой, которая зверски убила своего 6-летнего сына и отрезала ему голову, было предъявлено обвинение.