Потрясшее Россию убийство и расчленение мальчика вылилось в новое дело, фигурантка – не мать
После убийства и расчленения мальчика в Балашихе завели дело о халатности соцслужбы
Место убийства мальчика в Балашихе. Обложка © Telegram / Следком
В Подмосковье после убийства и расчленения шестилетнего мальчика его родной матерью следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников местного управления социального развития. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
«По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ», – уточнила представитель следкома.
Самой 31-летней Елене Цуцковой, которая зверски убила своего 6-летнего сына и отрезала ему голову, было предъявлено обвинение.
Напомним, 16 ноября в Москве в Гольяновском пруду в рюкзаке найдена отрезанная голова шестилетнего мальчика. В то же день в квартире в Балашихе нашли тело ребёнка. В убийстве подозревают 31-летнююю мать малыша Елену Цуцкову, которая считала себя ведьмой и «проводником между мирами». Подозреваемая написал явку с повинной и была задержана. Расчленительница состояла на учёте у психиатра и была наркозависимой.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.