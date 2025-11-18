Матери-наркоманке из Балашихи, отрезавшей голову сыну, предъявлено обвинение
В подмосковной Балашихе следствие предъявило официально обвинение 31-летней Елене Цуцковой, которая зверски убила своего 6-летнего сына и отрезала ему голову. Об этом рассказали в СК Московской области. Свою вину обвиняемая признала.
«Жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем. Сегодня следствие ходатайствует перед судом о её аресте», — сказано в тексте.
Также уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников окружного управления социального развития, которые недосмотрели за неблагополучной семьёй. Им вменяется преступная халатность, повлёкшая смерть ребёнка. По мнению следствия, соцработники должны были принять меры к ограничению родительских прав Цуцковой, которая наблюдалась у психиатра и употребляла наркотики.
Напомним, 16 ноября в Москве в Гольяновском пруду найдена отрезанная голова шестилетнего мальчика. В тот же день в квартире в Балашихе нашли тело ребёнка. В убийстве подозревают 31-летнююю мать малыша Елену Цуцкову, которая считала себя ведьмой, увлекалась эзотерикой и «проводником между мирами». Подозреваемая задержана. Уже известно, что она состояла на учёте у психиатра и была наркозависимой. У Цуцковой есть ещё старшая дочь, но девочка осталась после развода родителей с отцом.
