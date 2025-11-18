Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 07:20

Матери-наркоманке из Балашихи, отрезавшей голову сыну, предъявлено обвинение

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В подмосковной Балашихе следствие предъявило официально обвинение 31-летней Елене Цуцковой, которая зверски убила своего 6-летнего сына и отрезала ему голову. Об этом рассказали в СК Московской области. Свою вину обвиняемая признала.

Обвинение выдвинуто убийце из Балашихи. Видео © Telegram / СК Подмосковья

«Жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем. Сегодня следствие ходатайствует перед судом о её аресте», — сказано в тексте.

Также уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников окружного управления социального развития, которые недосмотрели за неблагополучной семьёй. Им вменяется преступная халатность, повлёкшая смерть ребёнка. По мнению следствия, соцработники должны были принять меры к ограничению родительских прав Цуцковой, которая наблюдалась у психиатра и употребляла наркотики.

Ор и санитары: Соседка описала ад в квартире обезглавившей сына расчленительницы из Балашихи
Ор и санитары: Соседка описала ад в квартире обезглавившей сына расчленительницы из Балашихи

Напомним, 16 ноября в Москве в Гольяновском пруду найдена отрезанная голова шестилетнего мальчика. В тот же день в квартире в Балашихе нашли тело ребёнка. В убийстве подозревают 31-летнююю мать малыша Елену Цуцкову, которая считала себя ведьмой, увлекалась эзотерикой и «проводником между мирами». Подозреваемая задержана. Уже известно, что она состояла на учёте у психиатра и была наркозависимой. У Цуцковой есть ещё старшая дочь, но девочка осталась после развода родителей с отцом.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar