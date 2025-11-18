Матери-наркоманке из Балашихи, отрезавшей голову сыну, предъявлено обвинение

В подмосковной Балашихе следствие предъявило официально обвинение 31-летней Елене Цуцковой, которая зверски убила своего 6-летнего сына и отрезала ему голову. Об этом рассказали в СК Московской области. Свою вину обвиняемая признала.

Обвинение выдвинуто убийце из Балашихи. Видео © Telegram / СК Подмосковья

«Жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем. Сегодня следствие ходатайствует перед судом о её аресте», — сказано в тексте.

Также уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников окружного управления социального развития, которые недосмотрели за неблагополучной семьёй. Им вменяется преступная халатность, повлёкшая смерть ребёнка. По мнению следствия, соцработники должны были принять меры к ограничению родительских прав Цуцковой, которая наблюдалась у психиатра и употребляла наркотики.