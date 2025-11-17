Ор и санитары: Соседка описала ад в квартире обезглавившей сына расчленительницы из Балашихи

Елена Цуцкова, которая обезглавила собственного шестилетнего сына, часто кричала матом на детей и вела себя неадекватно. Об этом рассказала женщина, с которой мать-убийца соседствовала раньше на Заречной улице. По её словам, мать постоянно орала на сына и старшую дочь, а также, вероятно, била своих детей.

«У неё были вспышки агрессии. Она орала, кричала на детей. Я к ней приходила, девочка [дочь Цуцковой] кричала: «Помогите». <...> У меня даже мысль была, когда она орала, что всё до криминала дойдёт. Кричала она прям сильно», — рассказал соседка корреспонденту Life.ru.

Как-то раз мужу пришлось вызывать санитаров, потому что Цуцкова заперлась вместе с детьми и не хотела пускать супруга. Периодически женщина ложилась в специализированное учреждение. По словам соседки, в квартире всегда было сильно накурено, на полу валялись кошачьи экскременты, рядом с которыми сидел ребёнок. Сын Цуцковой перемещался на обычной детской коляске и практически не разговаривал.

Весной женщина переехала, в квартире остались только отец и старшая дочь. По словам соседки, мужчина адекватный — водит дочку-второклассницу гулять на площадку, здоровается с соседями и моет полы в подъезде. Сама девочка не особо эмоциональна, но с детьми на площадке общается спокойно.