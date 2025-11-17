Отрубившая голову сыну убийца из Балашихи смешивала наркотики с таблетками от шизофрении

Елена Цуцкова, которая отрубила голову собственному сыну в подмосковной Балашихе, смешивала препараты от шизофрении с синтетическими наркотиками. Об этом пишет SHOT. Женщина получила рецепты на несколько разных таблеток и употребляла вместе с запрещёнными веществами.

Цуцкова, по предварительной информации, страдала параноидальной шизофренией, медики выписали ей средства для профилактики маниакального состояния, лечения депрессии и сдерживания приступов шизофрении. По словам близких, в последнее время женщина вела себя особенно агрессивно и «слетела с катушек». Как рассказали её знакомые, все деньги Цуцкова тратила на наркотики и таблетки, смешивала препараты и постоянно находилась в одурманенном яростном состоянии.

Соседи часто слышали крики из её квартиры и детский плач. Дочь и сын подозреваемой ходили с синяками на лице и даже со шрамами. В квартире всегда стоял запах сигарет и пахло неубранным кошачьим лотком. Предположительно, Цуцковы сняли жильё года 4 назад. Когда обвиняемая разошлась с мужем, она прихватила сына и съехала в соседний дом, где сняла себе квартиру. Дочь осталась с отцом. Мужчина работает маляром. Нового возлюбленного у женщины не было, хотя сначала она уверяла, что некий отчим причастен к убийству.