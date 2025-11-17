Адвокат объяснил, почему мать из Балашихи может избежать тюрьмы за убийство сына

Подозреваемая в убийстве собственного сына жительница Балашихи может быть направлена на принудительное лечение вместо тюремного заключения, если судебная экспертиза установит её невменяемость, полагает член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев. По его словам, ключевым фактором в деле станет заключение психиатрической экспертизы о состоянии обвиняемой на момент преступления.

«Если психиатрическая экспертиза, которую обязательно назначат в ходе предварительного следствия, признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера», — подчеркнул юрист в интервью NEWS.ru.

Он напомнил, что российское законодательство предусматривает освобождение граждан при полном излечении. В то же время эксперт допустил, что в данном случае медицинская реабилитация может занять неопределённо долгий срок или вообще не привести к полному восстановлению.