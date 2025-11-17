Адвокат объяснил, почему мать из Балашихи может избежать тюрьмы за убийство сына
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin
Подозреваемая в убийстве собственного сына жительница Балашихи может быть направлена на принудительное лечение вместо тюремного заключения, если судебная экспертиза установит её невменяемость, полагает член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев. По его словам, ключевым фактором в деле станет заключение психиатрической экспертизы о состоянии обвиняемой на момент преступления.
«Если психиатрическая экспертиза, которую обязательно назначат в ходе предварительного следствия, признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера», — подчеркнул юрист в интервью NEWS.ru.
Он напомнил, что российское законодательство предусматривает освобождение граждан при полном излечении. В то же время эксперт допустил, что в данном случае медицинская реабилитация может занять неопределённо долгий срок или вообще не привести к полному восстановлению.
Напомним, 16 ноября в Москве в Гольяновском пруду в пакете и рюкзаке были найдены останки ребёнка. В то же день в Балашихе нашли тело мальчика. В убийстве подозревают мать малыша, которая считала себя ведьмой и «проводником между мирами». Женщина задержана. Уже известно, что она состояла на учёте у психиатра. Не исключено, что подозреваемая избежит тюрьмы за убийство сына.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.