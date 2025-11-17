Россия и США
Приказать москвичке-наркоманке отрезать голову маленькому сыну мог «принц на белом коне»

Мать обезглавленного малыша Елена Цуцкова могла находиться в психотическом состоянии из-за употребления тяжёлых наркотиков. Вероятно, ребёнок мешал её личной жизни, а очередной наркотрип усилил её ненависть настолько, что она решила его убить. Об этом Life.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Это преступление из ряда вон выходящее. Такие редко совершаются, но, к сожалению, они есть. Из громких случаев можно вспомнить няню, которая обезглавила девочку и ходила около станции метро «Октябрьское Поле» с отрезанной головой в руках, сказал эксперт.

«Но потом, по обычаю, по нашим традициям, выяснилось, что она невменяемая. Эта няня, насколько я знаю, она уже вышла из психушки. Опять где-то няней работает, наверное. Такие случаи, когда родители своих детей убивали, существуют, но их крайне мало», утверждает собеседник.

Криминалист также указал на сравнительно молодой возраст родителей убитого ребёнка. По его словам, в 30 лет люди обычно хорошо соображают, не страдают деменцией и отклонениями.

В этой ситуации, скорее всего, разум матери был затуманен из-за наркотиков. Но это не говорит, что она совершала преступление, не отдавая отчёта своим действиям. Наверняка она могла злиться на ребёнка, который раздражал её по каким-то причинам. Допустим, дитя стало препятствием к обустройству её личной жизни. К примеру, принц на коне или осле сказал, что был бы готов с ней жить, если бы не ребёнок. Такие тоже есть случаи. Она увидела в своём чаде помеху для своего счастья. Когда она приняла запрещённый препарат, это чувство ненависти и злобы обострилось и она увидела в ребёнке причину всех своих бед, решив в итоге от него избавиться страшным и циничным образом.

Михаил Игнатов

Криминалист

Кроме того, ребёнок был ещё и инвалидом, а потому, скорее всего, препятствовал обустройству собственной жизни матери. Вероятно, он не нравился её сожителю и был обузой для обоих, считает Игнатов.

«Конечно, случай страшный. Мать надо судить по всей строгости закона. Грозить ей может 20–25 лет тюрьмы, не меньше. Женщин у нас не приговаривают к пожизненным срокам, но следующие лет 25 за решёткой она вполне может просидеть», сказал специалист.

Чтобы ей попасть в психиатрическую лечебницу, надо быть невменяемой, страдать шизофренией или не отдавать отчёта своим действиям. Для этого должна быть проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отметил эксперт.

«Я бы очень не хотел, чтобы эта экспертиза показала, что она невменяемая. Убийца маленького несовершеннолетнего ребёнка должна ответить по полной строгости закона», признался он.

Убитый собственной матерью ребёнок из Балашихи родился с гидроцефалией
Напомним, что 16 ноября в Москве, у Гольяновского пруда, нашли рюкзак с детской головой. В тот же день в Балашихе было обнаружено тело мальчика. В убийстве подозревают его мать, которая называла себя ведьмой и «проводником между мирами». Впрочем, спастись от полиции «магические способности» ей не помогли.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

