Приказать москвичке-наркоманке отрезать голову маленькому сыну мог «принц на белом коне»

Мать обезглавленного малыша Елена Цуцкова могла находиться в психотическом состоянии из-за употребления тяжёлых наркотиков. Вероятно, ребёнок мешал её личной жизни, а очередной наркотрип усилил её ненависть настолько, что она решила его убить. Об этом Life.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Это преступление из ряда вон выходящее. Такие редко совершаются, но, к сожалению, они есть. Из громких случаев можно вспомнить няню, которая обезглавила девочку и ходила около станции метро «Октябрьское Поле» с отрезанной головой в руках, сказал эксперт.

«Но потом, по обычаю, по нашим традициям, выяснилось, что она невменяемая. Эта няня, насколько я знаю, она уже вышла из психушки. Опять где-то няней работает, наверное. Такие случаи, когда родители своих детей убивали, существуют, но их крайне мало», — утверждает собеседник.

Криминалист также указал на сравнительно молодой возраст родителей убитого ребёнка. По его словам, в 30 лет люди обычно хорошо соображают, не страдают деменцией и отклонениями.

В этой ситуации, скорее всего, разум матери был затуманен из-за наркотиков. Но это не говорит, что она совершала преступление, не отдавая отчёта своим действиям. Наверняка она могла злиться на ребёнка, который раздражал её по каким-то причинам. Допустим, дитя стало препятствием к обустройству её личной жизни. К примеру, принц на коне или осле сказал, что был бы готов с ней жить, если бы не ребёнок. Такие тоже есть случаи. Она увидела в своём чаде помеху для своего счастья. Когда она приняла запрещённый препарат, это чувство ненависти и злобы обострилось и она увидела в ребёнке причину всех своих бед, решив в итоге от него избавиться страшным и циничным образом. Михаил Игнатов Криминалист

Кроме того, ребёнок был ещё и инвалидом, а потому, скорее всего, препятствовал обустройству собственной жизни матери. Вероятно, он не нравился её сожителю и был обузой для обоих, считает Игнатов.

«Конечно, случай страшный. Мать надо судить по всей строгости закона. Грозить ей может 20–25 лет тюрьмы, не меньше. Женщин у нас не приговаривают к пожизненным срокам, но следующие лет 25 за решёткой она вполне может просидеть», — сказал специалист.

Чтобы ей попасть в психиатрическую лечебницу, надо быть невменяемой, страдать шизофренией или не отдавать отчёта своим действиям. Для этого должна быть проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отметил эксперт.

«Я бы очень не хотел, чтобы эта экспертиза показала, что она невменяемая. Убийца маленького несовершеннолетнего ребёнка должна ответить по полной строгости закона», — признался он.