Мать-расчленительница из Балашихи избежит тюрьмы за убийство сына

Женщина, убившая собственного сына в Балашихе, избежит тюрьмы и будет направлена на принудительное лечение. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у Елены Цуцковой диагностирована параноидальная шизофрения. Для подтверждения этого диагноза и освобождения от уголовной ответственности суд назначит судебно-психиатрическую экспертизу. В противном случае ей грозило бы до 25 лет лишения свободы.

Известно, что Цуцкова не только состояла на учёте у психиатра, но и регулярно нуждалась в помощи медиков из-за неадекватного поведения, о чем неоднократно сообщали ее родственники и соседи.

У женщины есть старшая дочь, которая после развода родителей проживает с отцом. Версия о сожителе, которого Цуцкова пыталась представить виновным, оказалась вымыслом.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из московских прудов был обнаружен рюкзак с останками шестилетнего ребёнка. В качестве подозреваемой по делу проходит 31-летняя Елена Цуцкова — мать погибшего мальчика. Женщина написала явку с повинной и в настоящее время задержана. Изначально о пропаже ребёнка в полицию сообщила его бабушка. Позже тело со следами насильственной смерти было найдено на балконе квартиры в Балашихе. По имеющейся информации, подозреваемая употребляла наркотические вещества и серьёзно увлекалась эзотерикой. Одной из возможных версий преступления следствие рассматривает тяжёлое состояние здоровья ребёнка, который был инвалидом и не мог ходить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).