Кристаллы зла: Психиатр раскрыл, как наркотики и эзотерика заставили мать из Балашихи обезглавить сына
Подозреваемая в убийстве сына. Обложка © SHOT
Синтетические наркотики часто приводят к острому психотическому состоянию, у человека начинаются галлюцинации. В частности, ему кажется, что из него растут кристаллы или его якобы преследуют. Такие люди бегают голыми по улицам и совершают другие неадекватные вещи. Об этом Life.ru рассказал врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев, комментируя ужасающий случай в Подмосковье, где мать жестоко расправилась с собственным шестилетним сыном.
«Коллеги из психбригад скорой помощи рассказывали, что они приезжают на дом, а там мать маленького ребёнка вскрыла его и ищет там вот эти кристаллы. Дальше что мы видим из средств информации: мужчина выбросил из окна свою жену и своего ребёнка, ну и, соответственно, сам покончил жизнь самоубийством и так далее. И случай, который сейчас обсуждается, — мать, употребляющая наркотики и увлекающаяся эзотерикой, обезглавила ребёнка — не исключение», — объяснил медик.
По его словам, магические ритуалы, которые изучала женщина, послужили триггером на фоне употребления наркотиков. То есть ребёнок был включён в её галлюцинаторно-бредовое переживание, подчеркнул врач. Это самые страшные наркотики, которые могут, к сожалению, привести к страшным последствиям, человек становится социально опасным — для себя и окружающих, продолжил Казанцев.
«Понять, что увлечение эзотерикой переходит уже в шизофрению, нетрудно. Человек начинает меняться внешне, потому что те, у кого шизофрения, перестают за собой ухаживать. Они перестают особо мыться, стричь ногти, определённые идеи рассказывать начинают, ведут себя поведенчески неадекватно и так далее», — добавил собеседник Life.ru.
В таких случаях нужно сразу вызывать психбригаду или хотя бы убедить больного сходить на консультацию к психотерапевту, сказал врач. Если это уже острое состояние, то есть человек себя ведёт особенно неадекватно и агрессивно, то тут нельзя медлить и требуется срочная госпитализация, заключил Казанцев.
Напомним, накануне в пруду в Москве был найден рюкзак с головой шестилетнего мальчика. Под подозрением находится 31-летняя мать ребёнка Елена Цуцкова, она написала явку с повинной и уже задержана. О пропаже внука первой заявила в полицию его бабушка. Позже тело мальчика было найдено на балконе в квартире в Балашихе. Предполагается, что мать убитого употребляла наркотики. Также Цуцкова считала себя ведьмой и проводила магические ритуалы. Одним из мотивов преступления могла стать беспомощность мальчика-инвалида, который не мог самостоятельно передвигаться. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
