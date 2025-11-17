Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

17 ноября, 09:29

Стало известно, где живёт старшая дочь матери-убийцы из Балашихи

Обложка © Telegram / Следком

Старшая дочь подозреваемой в убийстве сына в Балашихе живёт с отцом после разлада в семье. Развод произошёл в начале года, когда родительница приняла решение уйти из семьи. Об этом сообщает ТАСС.

«В начале этого года родители детей разошлись по инициативе подозреваемой. Старшая дочь осталась жить с отцом, а сын — с матерью», — рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, накануне рабочие нашли рюкзак в Гольяновском пруду. Открыв его, они увидели голову ребёнка и сразу позвонили в экстренные службы. Водолазы разыскивали другие останки тела малыша до 16:30. Вечером тело ребёнка без головы было обнаружено на балконе в квартире в Балашихе. Главные подозреваемые — мать и её сожитель (по крайней мере, так она утверждает). Женщина уже созналась в страшном убийстве и была задержана. При осмотре квартиры были изъяты два ножа.

Полина Никифорова
