Стало известно, где живёт старшая дочь матери-убийцы из Балашихи
Старшая дочь подозреваемой в убийстве сына в Балашихе живёт с отцом после разлада в семье. Развод произошёл в начале года, когда родительница приняла решение уйти из семьи. Об этом сообщает ТАСС.
«В начале этого года родители детей разошлись по инициативе подозреваемой. Старшая дочь осталась жить с отцом, а сын — с матерью», — рассказали в правоохранительных органах.
Напомним, накануне рабочие нашли рюкзак в Гольяновском пруду. Открыв его, они увидели голову ребёнка и сразу позвонили в экстренные службы. Водолазы разыскивали другие останки тела малыша до 16:30. Вечером тело ребёнка без головы было обнаружено на балконе в квартире в Балашихе. Главные подозреваемые — мать и её сожитель (по крайней мере, так она утверждает). Женщина уже созналась в страшном убийстве и была задержана. При осмотре квартиры были изъяты два ножа.
