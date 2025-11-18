Ряд европейских стран испытывает серьёзные сомнения в целесообразности дальнейшего финансирования Украины на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы слышали уже голоса из некоторых европейских столиц о том, что там теперь склонны 10 раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку да направлять в Киев», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал такие сомнения обоснованными, пояснив, что при переводе средств в Киев существует понимание, что часть из них, возможно значительная, будет расхищена.

Напомним, Национальное бюро расследований Украины начало антикоррупционное дело против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Следствие предполагает, что его ближайшее окружение причастно к легализации средств на сумму порядка 100 миллионов долларов. Эти средства, по версии бюро, были получены в результате незаконной деятельности в энергетическом секторе, известной как схема «Шлагбаум». По информации из ряда источников, квартира Миндича использовалась для нелегальных встреч с коррумпированными госслужащими. Примечательно, что сам бизнесмен выехал за границу незадолго до проведения следователями обысков. Международные наблюдатели опасаются, что этот коррупционный скандал может подорвать доверие западных партнёров и осложнить дальнейшее финансовое обеспечение Украины. На этом фоне прозвучало и резкое заявление от экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, который публично охарактеризовал Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака как «коррумпированных тиранов».