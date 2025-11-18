Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 10:47

Песков: В Европе десять раз подумают, отправлять ли Киеву «хоть копейку» из-за скандала

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ряд европейских стран испытывает серьёзные сомнения в целесообразности дальнейшего финансирования Украины на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы слышали уже голоса из некоторых европейских столиц о том, что там теперь склонны 10 раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку да направлять в Киев», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал такие сомнения обоснованными, пояснив, что при переводе средств в Киев существует понимание, что часть из них, возможно значительная, будет расхищена.

На Украине оценили роль «кошелька» Зеленского Миндича в «коррупционном айсберге»
На Украине оценили роль «кошелька» Зеленского Миндича в «коррупционном айсберге»

Напомним, Национальное бюро расследований Украины начало антикоррупционное дело против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Следствие предполагает, что его ближайшее окружение причастно к легализации средств на сумму порядка 100 миллионов долларов. Эти средства, по версии бюро, были получены в результате незаконной деятельности в энергетическом секторе, известной как схема «Шлагбаум». По информации из ряда источников, квартира Миндича использовалась для нелегальных встреч с коррумпированными госслужащими. Примечательно, что сам бизнесмен выехал за границу незадолго до проведения следователями обысков. Международные наблюдатели опасаются, что этот коррупционный скандал может подорвать доверие западных партнёров и осложнить дальнейшее финансовое обеспечение Украины. На этом фоне прозвучало и резкое заявление от экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, который публично охарактеризовал Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака как «коррумпированных тиранов».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar