На Украине оценили роль «кошелька» Зеленского Миндича в «коррупционном айсберге»

Расследование коррупции в украинской энергетике, которое вело НАБУ, показало, что бизнесмен Тимур Миндич — это лишь «верхушка айсберга». Однако, по данным «Украинской правды», его роль оценивают по-разному: одни считают, что он просто «раскладывал по пакетам», другие — что он «именно та часть айсберга, которая под водой».

Тем временем следствие ожидает новых громких фамилий. В окружении Владимира Зеленского, пишет издание, ищут «виноватого». Глава ОПУ Андрей Ермак, как сообщается, пытается убедить Зеленского в причастности к схеме бизнесмена Игоря Коломойского*. «Найти врага, чтобы не признавать вины, — одна из любимейших тактик в офисе», — цитирует источник издания.

Депутат Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует в материалах дела под прозвищем Али-Баба. Это, по мнению нардепа, подтверждает, что глава ОПУ «обо всей этой движухе прекрасно знал». Главный вопрос для власти сейчас — может ли Ермак получить официальное подозрение.

Расследование длилось 15 месяцев. НАБУ заявило, что в «Энергоатоме» действовала группировка, получавшая откаты в 10-15% от сумм контрактов. Организатором схемы, которая получила название «Шлагбаум» назван некий «Карлсон» с улицы Грушевского в Киеве. Предварительно, речь идёт о Миндиче. Помимо него, к делу причастен бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский может встретиться с Миндичем во время своей предстоящей поездки в Турцию.

Life.ru