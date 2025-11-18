Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 07:58

В Раде рассказали о тайной встрече Зеленского во время поездки в Турцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News, © djc.com.ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News, © djc.com.ua

Владимир Зеленский в ходе своего турне по южной Европе может встретиться со своим «кошельком» бизнесменом Тимуром Миндичем, который сбежал с Украины на фоне коррупционного скандала. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своих социальных сетях.

«Сегодня [Зеленский] в Испании. Завтра собирается в Турцию. А там, может, и лучшего друга Миндича проведает. Всё-таки сколько уже не виделись», — предположил нардеп.

Зеленскому не разрешили зарегистрировать товарный знак Zelenskyy в Канаде
Зеленскому не разрешили зарегистрировать товарный знак Zelenskyy в Канаде

Тимур Миндич — бизнесмен, во многом благодаря которому Зеленский пришёл к власти. Его ещё называют «кошельком Зеленского». Они были в хороших отношениях, поэтому главарь киевского режима помог ему сбежать из страны, когда «запахло керосином». Однако теперь Зеленский вешает все проблемы с коррупцией именно на него, заявляя, что они никакие не друзья. Он даже ввёл против Миндича санкции, но за этим грозным словом скрывается очень мягкое наказание. К примеру, запрет на культурное и научное сотрудничество.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar