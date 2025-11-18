В Раде рассказали о тайной встрече Зеленского во время поездки в Турцию

Владимир Зеленский в ходе своего турне по южной Европе может встретиться со своим «кошельком» бизнесменом Тимуром Миндичем, который сбежал с Украины на фоне коррупционного скандала. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своих социальных сетях.

«Сегодня [Зеленский] в Испании. Завтра собирается в Турцию. А там, может, и лучшего друга Миндича проведает. Всё-таки сколько уже не виделись», — предположил нардеп.

