В Раде рассказали о тайной встрече Зеленского во время поездки в Турцию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News, © djc.com.ua
Владимир Зеленский в ходе своего турне по южной Европе может встретиться со своим «кошельком» бизнесменом Тимуром Миндичем, который сбежал с Украины на фоне коррупционного скандала. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своих социальных сетях.
«Сегодня [Зеленский] в Испании. Завтра собирается в Турцию. А там, может, и лучшего друга Миндича проведает. Всё-таки сколько уже не виделись», — предположил нардеп.
Тимур Миндич — бизнесмен, во многом благодаря которому Зеленский пришёл к власти. Его ещё называют «кошельком Зеленского». Они были в хороших отношениях, поэтому главарь киевского режима помог ему сбежать из страны, когда «запахло керосином». Однако теперь Зеленский вешает все проблемы с коррупцией именно на него, заявляя, что они никакие не друзья. Он даже ввёл против Миндича санкции, но за этим грозным словом скрывается очень мягкое наказание. К примеру, запрет на культурное и научное сотрудничество.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.