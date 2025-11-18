Россия и США
18 ноября, 02:32

Зеленскому не разрешили зарегистрировать товарный знак Zelenskyy в Канаде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде, о чём свидетельствуют соответствующие документы. Согласно данным РИА «Новости», под данным знаком планировалось оказывать разнообразные услуги, включая психологические и астрологические, а также организацию похоронных церемоний и даже помощь в надевании кимоно.

В заявке были указаны персональные данные украинского лидера и адрес, фигурировавший на официальном сайте его офиса в качестве домашнего. Основанием для отказа послужило несвоевременное внесение необходимых корректировок в регистрационную документацию.

Знали и следили: В Госдуме заявили о запущенном Западом процессе слива Зеленского

Ранее в Киеве состоялся митинг против коррупции и политики Зеленского, где около ста участников требовали отставки экс-комика и напоминали о невыполненных предвыборных обещаниях 2019 года. Шествия организовала Мария Барабаш, бывшая соратница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Находящийся в грузинской тюрьме политик перед этим обратился к Зеленскому и попросил обменять его как пленного. За время отбывания наказания бывший президент сильно похудел.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

