Главе киевского режима Владимиру Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде, о чём свидетельствуют соответствующие документы. Согласно данным РИА «Новости», под данным знаком планировалось оказывать разнообразные услуги, включая психологические и астрологические, а также организацию похоронных церемоний и даже помощь в надевании кимоно.

В заявке были указаны персональные данные украинского лидера и адрес, фигурировавший на официальном сайте его офиса в качестве домашнего. Основанием для отказа послужило несвоевременное внесение необходимых корректировок в регистрационную документацию.

Ранее в Киеве состоялся митинг против коррупции и политики Зеленского, где около ста участников требовали отставки экс-комика и напоминали о невыполненных предвыборных обещаниях 2019 года. Шествия организовала Мария Барабаш, бывшая соратница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Находящийся в грузинской тюрьме политик перед этим обратился к Зеленскому и попросил обменять его как пленного. За время отбывания наказания бывший президент сильно похудел.