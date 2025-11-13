Исхудавший в тюрьме Саакашвили просит Зеленского обменять его как пленного
Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Обложка © Mtavari
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили направил официальное обращение Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных, находящихся в руках противника. В обнародованном на его странице письме политик напомнил, что является гражданином Украины, руководил регионом и занимал пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ.
«Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», — приводит его прямую речь издание, ознакомившееся с обращением.
Поводом для такой отчаянной просьбы стало недавнее возвращение политика из частной клиники обратно в тюремное учреждение. Саакашвили, чьё здоровье, по словам его адвокатов, остаётся крайне тяжёлым, настаивает на том, что его содержание под стражей является незаконным и осуществляется пророссийскими силами в Грузии.
В 2015 году Михаил Саакашвили занял пост губернатора Одесской области на Украине. А уже в 2017 году президент Пётр Порошенко* своим указом лишил его гражданства, после чего политик был выслан на родину в Грузию с запретом на въезд до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Зеленский отменил указ предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он сделал политика главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины. А уже осенью 2021 года после возвращения в Грузию Саакашвили арестовали. Уже будучи под стражей, он неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. Анализы показали наличие в организме Саакашвили тяжёлых металлов и мышьяка. Вес политика упал критической отметки. На этой неделе ему утвердили обвинение в саботаже и призывах к свержению власти в Грузии.
