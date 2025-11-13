Исхудавший в тюрьме Саакашвили просит Зеленского обменять его как пленного

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили направил официальное обращение Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных, находящихся в руках противника. В обнародованном на его странице письме политик напомнил, что является гражданином Украины, руководил регионом и занимал пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

«Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», — приводит его прямую речь издание, ознакомившееся с обращением.

Поводом для такой отчаянной просьбы стало недавнее возвращение политика из частной клиники обратно в тюремное учреждение. Саакашвили, чьё здоровье, по словам его адвокатов, остаётся крайне тяжёлым, настаивает на том, что его содержание под стражей является незаконным и осуществляется пророссийскими силами в Грузии.

