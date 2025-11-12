Экс-президента Грузии Саакашвили выписали из клиники и вернули в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был возвращён в тюремное учреждение после длительного лечения в частной клинике. Согласно заявлению Специальной пенитенциарной службы Минюста страны, это решение было принято в связи с удовлетворительным состоянием здоровья осуждённого и отсутствием необходимости в дальнейшем стационарном лечении.

Саакашвили был переведён в клинику «Вивамед» в мае 2022 года для получения медицинской помощи. За время нахождения под стражей экс-президент неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. Анализы выявили наличие в его организме тяжёлых металлов и мышьяка.

Ранее в отношении Саакашвили было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в саботаже и призывах к свержению власти. Напомним, экс-президент Грузии был арестован осенью 2021 года после возвращения в страну. На родине его обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств.