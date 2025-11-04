Конституционный суд Грузии зарегистрировал иск о запрете партии Саакашвили

Конституционный суд Грузии зарегистрировал иск правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» о запрете партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте судебной инстанции.

Исковое заявление подписали 88 депутатов парламента, требующих признания неконституционными трёх оппозиционных политических сил, включая партию Саакашвили. Согласно грузинскому законодательству, у Конституционного суда теперь имеется не более девяти месяцев для рассмотрения данного ходатайства.

Как ранее пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили, основанием для обращения послужило заключение парламентской следственной комиссии. Согласно документу, в период правления партии Саакашвили в 2004-2012 годах систематически нарушались права человека, а после перехода в оппозицию движение продолжило подрывную деятельность против государства. Правящая партия подчёркивает, что не требует запрета отдельных оппозиционных политиков, настаивая лишь на роспуске самих партийных структур.

Ранее сообщалось, что 4 октября в Тбилиси начались протесты, связанные с выборами в местные органы власти. Участники демонстраций обвиняли власти в тесных связях с Россией и требовали досрочных парламентских выборов. Позже премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Европейского союза причастен к организации беспорядков, утверждая, что представители ЕС поддерживали попытку смены власти во время выборов.