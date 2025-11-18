Ситуация с Владимиром Зеленским, который «внезапно» оказался коррупционером всеевропейского масштаба, была ожидаема. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Цинизм в том, что об этом знали все: и западные спонсоры, и сами украинцы, которые прекрасно осведомлены о зарубежных поместьях просроченного клоуна и тратах «первой леди». Александр Толмачёв Депутат Госдумы

Американцы и европейцы накачивали Украину деньгами, потому что рассчитывали получить с неё гораздо больше, указал Толмачёв. Естественно, они понимали, что Зеленский коррупционер, — потому что сами это поощряли. Депутат уверен, что таков один из инструментов управления, ниточка, которой управлялась марионетка под названием «президент Украины».

«Факт создания с подачи Запада специального института в структуре государственного управления, который был призван бороться с коррупцией, свидетельствует о том, что иностранные силы всё понимали, но старались следить, чтобы всё оставалось в установленных ими рамках», — пояснил депутат ГД.

Недавние скандалы с НАБУ, которых более не желали видеть в стране, стали одновременно симптомом и того, что Зеленский зарвался, и того, что его в любой момент Запад готов «слить», заявил Толмачёв. Как видно, этот процесс уже запущен, подытожил он.

Напомним, коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу стабильность власти Зеленского. Аналитики называют его крупнейшим коррупционным делом за время правления лидера киевского режима. Западные СМИ упоминают в качестве улик «золотой унитаз и сумки с деньгами».