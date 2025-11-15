«Золотой унитаз и сумки с деньгами»: На Западе увидели угрозу коррупционного кризиса для режима Зеленского

Коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу стабильность власти Владимира Зеленского, пишет Financial Times. Аналитики называют его крупнейшим коррупционным делом за время президентства Зеленского, упоминая в качестве улик «золотой унитаз и сумки с деньгами».

«Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта», — говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что Зеленский стремится отмежеваться от фигурантов дела, среди которых и его близкий соратник, бизнесмен Тимур Миндич. Однако они не уверены, что это удастся. Существует опасение, что дальнейшее расследование коррупционных преступлений может погрузить страну в очередной политический кризис.