15 ноября, 17:56

«Золотой унитаз и сумки с деньгами»: На Западе увидели угрозу коррупционного кризиса для режима Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу стабильность власти Владимира Зеленского, пишет Financial Times. Аналитики называют его крупнейшим коррупционным делом за время президентства Зеленского, упоминая в качестве улик «золотой унитаз и сумки с деньгами».

«Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта», — говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что Зеленский стремится отмежеваться от фигурантов дела, среди которых и его близкий соратник, бизнесмен Тимур Миндич. Однако они не уверены, что это удастся. Существует опасение, что дальнейшее расследование коррупционных преступлений может погрузить страну в очередной политический кризис.

Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что его окружение отмывало около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен покинул страну перед началом обысков. В Европе опасаются, что скандал повлияет на дальнейшее финансирование Киева.

Наталья Демьянова
