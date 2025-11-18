Суд в Балашихе арестовал до 16 января мать, обезглавившую шестилетнего сына

31-летнюю жительницу Балашихи, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына, отправили в СИЗО по решению суда. Трагедия произошло вечером 14 ноября 2025 года в одной из квартир города. По предварительным данным, женщина, понимая, что ребёнок беззащитен, лишила его жизни, обезглавив, а после пыталась замести следы.

Суд арестовал Елену Цуцкову на два месяца. Видео © СК Подмосковья

Представитель прокуратуры настаивал на аресте, указав, что у подозреваемой нет постоянной работы и прописки в Балашихе, а значит, она может скрыться от следствия. Суд согласился с этими доводами.

Женщина останется под стражей как минимум до 16 января. За ходом расследования следит городская прокуратура.

Напомним, в убийстве шестилетнего мальчика, тело которого было найдено 16 ноября в Балашихе, а отрезанная голова — в Гольяновском пруду Москвы, подозревается его 31-летняя мать. Елена Цуцкова, по имеющейся информации, состояла на учёте у психиатра, употребляла наркотики и увлекалась эзотерикой, называя себя ведьмой и «проводником между мирами». Известно также, что в семье есть старшая дочь, которая после развода родителей проживает с отцом.