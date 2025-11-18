Life.ru узнал о росте цен на легендарный новогодний подарок с конфетами «Спасская Башня»

Традиционный новогодний подарок с конфетами «Спасская Башня», ежегодно появляющийся в продаже в магазине Госдумы, вырос в цене. Как стало известно Life.ru, в этом году стоимость набора увеличилась на 50 рублей, достигнув отметки в 1350 рублей.

Новогодний подарок с конфетами «Спасская Башня». Видео © Life.ru

Это уже третий год подряд, когда цена на культовый новогодний презент растёт на 50 рублей. В прошлом году покупатели могли приобрести «Спасскую Башню» за 1300 рублей.

Несмотря на стабильный рост цены, в прошлом году подарков хватило всем желающим. Однако в позапрошлом году наблюдался настоящий ажиотаж, и многие покупатели столкнулись с дефицитом, что подчёркивает неизменную популярность этого новогоднего символа среди сотрудников и посетителей Государственной Думы.

Ранее Life.ru писал, что формирование новогоднего образа для россиян в 2025 году стало дороже. По данным Росстата, средняя стоимость мужского набора одежды с костюмом, рубашкой, обувью, ремнём и часами выросла с 25,2 тыс. руб. до 26,5 тыс. руб. Женский базовый комплект стоит в среднем 22,3 тыс. руб.