Самая бровастая блогерша выпрыгнула из окна в попытке спастись от разъярённого парня

В Якутске блогерша Анжелика Протодьяконова, известная своими огромными бровями, выпрыгнула из окна первого этажа, спасаясь от избиений со стороны знакомого. Подробности инцидента выяснил SHOT.

По словам пострадавшей, 32-летний Алексей утром пришёл к ней домой и начал жестоко избивать, нанося удары по рёбрам. Поскольку выход через дверь был заблокирован, девушке пришлось спасаться прыжком из окна. Она уверена, что нападавший хотел её убить.

Анжелика госпитализирована в Республиканскую больницу №2 с множественными переломами. Её состояние стабильное, проводится необходимое лечение.

Кстати, в такую ситуацию блогерша попала не впервые. В 2018 году Life.ru рассказывал, что Анжелику Протодьяконову избили в Якутске, когда она начала конфликтовать с толпой мужчин. Один из них ударил её по голове. В дело тогда вмешалась полиция.