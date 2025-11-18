Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 13:01

Самая бровастая блогерша выпрыгнула из окна в попытке спастись от разъярённого парня

Обложка © VK / Анжелика Протодьяконова

Обложка © VK / Анжелика Протодьяконова

В Якутске блогерша Анжелика Протодьяконова, известная своими огромными бровями, выпрыгнула из окна первого этажа, спасаясь от избиений со стороны знакомого. Подробности инцидента выяснил SHOT.

По словам пострадавшей, 32-летний Алексей утром пришёл к ней домой и начал жестоко избивать, нанося удары по рёбрам. Поскольку выход через дверь был заблокирован, девушке пришлось спасаться прыжком из окна. Она уверена, что нападавший хотел её убить.

Анжелика госпитализирована в Республиканскую больницу №2 с множественными переломами. Её состояние стабильное, проводится необходимое лечение.

Ира Небога: биография, история болезни и последние новости о блогере, ушедшей из жизни
Ира Небога: биография, история болезни и последние новости о блогере, ушедшей из жизни

Кстати, в такую ситуацию блогерша попала не впервые. В 2018 году Life.ru рассказывал, что Анжелику Протодьяконову избили в Якутске, когда она начала конфликтовать с толпой мужчин. Один из них ударил её по голове. В дело тогда вмешалась полиция.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar