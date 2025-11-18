Путин передал большой привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета КНР

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном передал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину привет и наилучшие пожелания. Он заметил, что с теплотой вспоминает поездку в замечательный, красивый и современный город Тяньцзин и «общение с моим другом» председателем КНР.

«Прошу Вас передать самые наилучшие пожелания и большой привет председателю КНР Си Цзиньпину», — сказал Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР.

Также он обещал, что Россия в ближайшее время введёт зеркальные меры по отмене виз для граждан Китайской Народной Республики, желающих посетить РФ.