Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 13:42

Путин обещал введение безвиза для китайских туристов в самое ближайшее время

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия в ближайшее время введет зеркальные меры по отмене виз для граждан Китайской Народной Республики, желающих посетить РФ. Такое заявление во время встречи в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сделал президент России Владимир Путин.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — сказал Путин.

Ожидается, что взаимная отмена визовых требований придаст значительный импульс развитию туристического потока в обоих направлениях. Это решение стало очередным шагом в углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.

Турпоток между Россией и Китаем вырастет на 30% после отмены виз
Турпоток между Россией и Китаем вырастет на 30% после отмены виз

Ранее Life.ru сообщал, что после отмены визового режима россияне ломанулись покупать билеты в Китай на Новый год. Доля раннего бронирования на данном направлении достигает 35–40%. Для примера, стоимость тура с пляжным отдыхом на Хайнане в настоящее время начинается от 125 тысяч рублей.

Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar