Путин обещал введение безвиза для китайских туристов в самое ближайшее время

Россия в ближайшее время введет зеркальные меры по отмене виз для граждан Китайской Народной Республики, желающих посетить РФ. Такое заявление во время встречи в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сделал президент России Владимир Путин.

«Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — сказал Путин.

Ожидается, что взаимная отмена визовых требований придаст значительный импульс развитию туристического потока в обоих направлениях. Это решение стало очередным шагом в углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.

Ранее Life.ru сообщал, что после отмены визового режима россияне ломанулись покупать билеты в Китай на Новый год. Доля раннего бронирования на данном направлении достигает 35–40%. Для примера, стоимость тура с пляжным отдыхом на Хайнане в настоящее время начинается от 125 тысяч рублей.