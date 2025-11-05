Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 ноября, 10:29

Турпоток между Россией и Китаем вырастет на 30% после отмены виз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roberto Sorin

В 2025 году взаимный туристический поток между Россией и Китаем может увеличиться на 30% относительно 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

«Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 млн поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году — вдвое превысит доковидный уровень 2019 года», — сказано в сообщении ведомства.

Для наращивания потока Россия инвестирует в сервис и логистику. Так, РФ расширяет номерной фонд, модернизирует ключевые туристические локации и обновляет транспортную инфраструктуру. Особый акцент — на удобстве для гостей из Китая: от транспортной связности до качества размещения и экскурсионных программ.

Ранее Life.ru сообщал, что после отмены визового режима россияне ломанулись покупать билеты в Китай на Новый год. Сейчас на это направление приходится 35-40% от всех ранних бронирований. К примеру, пляжный отдых на острове Хайнань сейчас стоит 125 тысяч рублей.

