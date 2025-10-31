Ещё одна страна отменяет визы для россиян

С 13 декабря вступает в силу соглашение между Россией и Иорданией об отмене взаимных визовых требований. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«13 декабря 2025 года вступает в силу соглашение между правительством РФ и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа 2025 года», — отметили в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что Черногория, планировавшая ввести визовые правила ЕС в ближайшем будущем, теперь пытается отсрочить этот шаг. Президент Яков Милатович выразил обеспокоенность по поводу значительного притока российских денежных средств в экономику страны. На данный момент граждане России по-прежнему могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней.