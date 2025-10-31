Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 12:30

Ещё одна страна отменяет визы для россиян

Амман — столица Иордании. Обложка © Wikipedia

Амман — столица Иордании. Обложка © Wikipedia

С 13 декабря вступает в силу соглашение между Россией и Иорданией об отмене взаимных визовых требований. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«13 декабря 2025 года вступает в силу соглашение между правительством РФ и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа 2025 года», — отметили в дипведомстве.

Россияне массово едут встречать Новый год в Китай после отмены виз
Россияне массово едут встречать Новый год в Китай после отмены виз
Ранее сообщалось, что Черногория, планировавшая ввести визовые правила ЕС в ближайшем будущем, теперь пытается отсрочить этот шаг. Президент Яков Милатович выразил обеспокоенность по поводу значительного притока российских денежных средств в экономику страны. На данный момент граждане России по-прежнему могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней.

Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • иордания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar