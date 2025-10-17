Сектор Газа
Ориентация на стандарты ЕС: Президент Черногории анонсировал введение виз для россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trabantos

В скором времени Черногория будет следовать визовым правилам ЕС, заявил президент Яков Милатович. По его словам, страна пытается отсрочить этот момент.

«Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор», — сказал президент Черногории в интервью изданию Politico.

Милатович посетовал на то, что страна испытывает трудности, находясь «в некотором вакууме» из-за отсутствия полного доступа к фондам ЕС. Также его беспокоит значительный приток российских денежных средств в экономику. На данный момент граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до одного месяца.

Черногория, ставшая кандидатом на вступление в ЕС в 2010 году, приложила значительные усилия для разделения своего пути в ЕС от Сербии, что изначально планировалось как параллельный процесс. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила возможность вступления Черногории в ЕС к 2028 году.

Ранее сообщалось, что Италия вводит ограничения для россиян, получивших итальянские шенгенские визы. Им запретили въезд в семь стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Сообщалось, что попасть в эти страны невозможно даже транзитом. Но в АТОР уверяют, что информация об ограничениях для владельцев виз в Италию беспочвенна.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

