15 октября, 14:16

Названы лидеры рейтинга самых сильных паспортов мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

Сингапур, Южная Корея и Япония возглавили мировой рейтинг паспортов по уровню безвизового доступа в другие страны. Такие данные приводятся в очередном исследовании международной консалтинговой компании Henley & Partners.

Согласно обновлённому индексу, сингапурский паспорт сохранил лидерство, предоставляя право посещения 193 стран без необходимости получения визы. Южная Корея и Япония разделили второе место с доступом в 190 государств каждый. В первую десятку также вошли Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия, Люксембург и Нидерланды, чьи паспорта открывают границы 188 стран. При этом паспорт Великобритании опустился на восьмую позицию, что стало его худшим показателем за последние годы.

Российский паспорт опустился с 46-го на 50-е место, уступив позиции Грузии и Кирибати. Теперь россияне могут посещать без визы 114 стран вместо предыдущих 116, поскольку из списка были исключены Мавритания и Пакистан.

Наиболее значительный прогресс за последнее десятилетие демонстрирует Китай, поднявшийся с 94-го на 64-е место и увеличивший безвизовый доступ на 37 направлений. В Индексе открытости КНР занимает 65-е место, предоставляя безвизовый въезд гражданам 76 стран — на 30 больше, чем США.

По версии Nomad Passport Index граждане Ирландии обладают наибольшими возможностями для путешествий по миру, сместив Швейцарию на второе место. Эксперты отмечают преимущества ирландского паспорта, включая безвизовый въезд в многочисленные страны, право на проживание и работу в ЕС и Великобритании, а также ускоренную процедуру получения гражданства. В первую пятёрку также вошли Швейцария, Греция, Португалия и Мальта, а в топ-10 — Италия, Люксембург, Финляндия, Норвегия и ОАЭ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
