Назван лидер рейтинга «сильных» паспортов 2025 года

Граждане Ирландии имеют самые большие возможности для поездок по миру в 2025 году. Это следует из ежегодного рейтинга паспортов Nomad Passport Index от компании Nomad Capitalist. Внизу списка расположились Пакистан, Ирак, Эритрея, Йемен и Афганистан. Россия заняла 95-е место, между Венесуэлой и Катаром, опустившись за год на одну строчку.

«Ирландия в 2025 году заняла первое место в рейтинге, обойдя Швейцарию. Противостояние между двумя нейтральными государствами Европы продолжается уже второй год. Обе страны демонстрируют глобальную мобильность мирового уровня, Ирландия лидирует благодаря небольшому преимуществу в области безвизового въезда, выдачи виз по прибытии и поездок на основе ETA в сочетании с ускоренными вариантами получения гражданства. Граждане Ирландии пользуются правом свободно жить и работать на всей территории ЕС и, что особенно важно, в Великобритании», — отметили эксперты.

Далее расположились Швейцария, Греция, Португалия и Мальта. Также в топ-10 вошли Италия, Люксембург, Финляндия, Норвегия и ОАЭ.

Составители рейтинга анализируют паспорта 199 стран мира по пяти критериям: простота путешествий, налоговая политика, глобальное восприятие, возможность получения двойного гражданства и личные свободы.