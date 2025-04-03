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3 апреля, 11:50

Назван лидер рейтинга «сильных» паспортов 2025 года

Ирландский паспорт назвал самым лучшим в мире по версии Nomad Passport Index

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aaftab Sheikh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aaftab Sheikh

Граждане Ирландии имеют самые большие возможности для поездок по миру в 2025 году. Это следует из ежегодного рейтинга паспортов Nomad Passport Index от компании Nomad Capitalist. Внизу списка расположились Пакистан, Ирак, Эритрея, Йемен и Афганистан. Россия заняла 95-е место, между Венесуэлой и Катаром, опустившись за год на одну строчку.

«Ирландия в 2025 году заняла первое место в рейтинге, обойдя Швейцарию. Противостояние между двумя нейтральными государствами Европы продолжается уже второй год. Обе страны демонстрируют глобальную мобильность мирового уровня, Ирландия лидирует благодаря небольшому преимуществу в области безвизового въезда, выдачи виз по прибытии и поездок на основе ETA в сочетании с ускоренными вариантами получения гражданства. Граждане Ирландии пользуются правом свободно жить и работать на всей территории ЕС и, что особенно важно, в Великобритании», — отметили эксперты.

Далее расположились Швейцария, Греция, Португалия и Мальта. Также в топ-10 вошли Италия, Люксембург, Финляндия, Норвегия и ОАЭ.

Составители рейтинга анализируют паспорта 199 стран мира по пяти критериям: простота путешествий, налоговая политика, глобальное восприятие, возможность получения двойного гражданства и личные свободы.

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По версии Henley Passport Index Россия заняла 46-е место в рейтинге «сильных» паспортов. В том списке лидирует Сингапур.

Никита Никонов
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