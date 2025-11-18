Россия и США
18 ноября, 14:07

Губернатор Слюсарь допустил открытие ростовского аэропорта Платов до конца года

Обложка © Life.ru

Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который закрыт с 2022 года, может вновь начать приём и выпуск рейсов до конца 2025 года. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на 14-м заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь, которое состоялось в Минске.

По словам главы региона, для скорейшего открытия аэропорта прилагаются значительные усилия. Он подчеркнул, что восстановление работы воздушной гавани укрепит межрегиональное сотрудничество, облегчит деловые поездки и туристические визиты.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что ростовский аэропорт удастся открыть до конца 2025 года. Сперва его собирались открыть уже в ноябре для тестирования инфраструктуры. По словам депутатов, после запуска авиационных узлов в Краснодарском крае похожее следует сделать и в Ростовской области.

Владимир Озеров
