Аэропорт Ростова-на-Дону планируют открыть до конца 2025 года
Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин
Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий выразил надежду на открытие международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону до конца 2025 года. По его мнению, после успешного запуска авиационных узлов в Краснодарском крае аналогичные меры должны быть предприняты и в Ростовской области.
«Когда открыли аэропорты Краснодара и Геленджика, которые находятся с нами в одном поясе авиасообщений, мы также обратились в Минтранс и Росавиацию, указав, что соседний регион уже пользуется авиасообщением, а Ростовская область пока находится на рассмотрении», — цитирует депутата RostovGazeta.
Несмотря на отсутствие официального подтверждения сроков открытия аэропорта Платов, депутат надеется увидеть ростовского аэрохаба работающим уже в ноябре 2025 года, хотя и уточнил, что это будет временный режим тестирования инфраструктуры.
Ранее Life.ru сообщал, что в аэропортах Геленджика и Краснодара сняты временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Ограничения, которые были введены для обеспечения безопасности полётов, больше не действуют в Геленджике и Волгограде.
