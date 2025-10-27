Аэропорт Ростова-на-Дону планируют открыть до конца 2025 года

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий выразил надежду на открытие международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону до конца 2025 года. По его мнению, после успешного запуска авиационных узлов в Краснодарском крае аналогичные меры должны быть предприняты и в Ростовской области.

«Когда открыли аэропорты Краснодара и Геленджика, которые находятся с нами в одном поясе авиасообщений, мы также обратились в Минтранс и Росавиацию, указав, что соседний регион уже пользуется авиасообщением, а Ростовская область пока находится на рассмотрении», — цитирует депутата RostovGazeta.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения сроков открытия аэропорта Платов, депутат надеется увидеть ростовского аэрохаба работающим уже в ноябре 2025 года, хотя и уточнил, что это будет временный режим тестирования инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропортах Геленджика и Краснодара сняты временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Ограничения, которые были введены для обеспечения безопасности полётов, больше не действуют в Геленджике и Волгограде.