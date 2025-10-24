Аэропорты Геленджика и Краснодара вновь открыты для полётов

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 24 октября сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко через Telegram-канал.

По его словам, ограничения, которые были введены для обеспечения безопасности полётов, больше не действуют в Геленджике и Волгограде (аэропорт Пашковский).

Ранее жители Ростовской области сообщили, что в трёх населённых пунктах прогремели взрыва в ходе отражения атаки беспилотников. Очевидцы слышали 5-7 хлопков, а также наблюдали яркие вспышки в небе. В некоторых местах из-за громких звуков сработала сигнализация у автомобилей.