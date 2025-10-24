Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 05:21

Аэропорты Геленджика и Краснодара вновь открыты для полётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 24 октября сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко через Telegram-канал.

По его словам, ограничения, которые были введены для обеспечения безопасности полётов, больше не действуют в Геленджике и Волгограде (аэропорт Пашковский).

Временные ограничения на полёты введены в трёх аэропортах России
Временные ограничения на полёты введены в трёх аэропортах России

Ранее жители Ростовской области сообщили, что в трёх населённых пунктах прогремели взрыва в ходе отражения атаки беспилотников. Очевидцы слышали 5-7 хлопков, а также наблюдали яркие вспышки в небе. В некоторых местах из-за громких звуков сработала сигнализация у автомобилей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar