Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 03:15

Временные ограничения на полёты введены в трёх аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» введён в трёх российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут запустить в 2025 году
Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут запустить в 2025 году

А ранее в американском штате Оклахоме самолёт OA-1K Skyraider II ВВС США с двумя людьми на борту потерпел крушение. В момент крушения самолёт выполнял тренировочную миссию. Информация о пострадавших отсутствует.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar