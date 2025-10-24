Временные ограничения на полёты введены в трёх аэропортах России
План «Ковёр» введён в трёх российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
А ранее в американском штате Оклахоме самолёт OA-1K Skyraider II ВВС США с двумя людьми на борту потерпел крушение. В момент крушения самолёт выполнял тренировочную миссию. Информация о пострадавших отсутствует.
