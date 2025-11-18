Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прослыл «зубрилой-карьеристом» в годы своей учёбы в Московском общевойсковом командном училище. Об этом в беседе с RT рассказал его однокурсник, ушедший в 2015 году добровольцем служить в ДНР.

По словам собеседника издания, Сырский не был общительным, но с особым рвением стремился получить за прилежную учёбу медаль.

«Очень её (медаль) хотел, любил всякие отличия», — сказал доброволец СВО.

Военнослужащий отнёс украинского военачальника к такому типу людей, которым после окончания учёбы «и вспомнить нечего».

Кстати, родители Сырского до сих пор так и живут во Владимире, пока их сын остаётся по другую сторону баррикады. Его отец Станислав Сырский тяжело болен, и врачи говорят, что жить ему осталось недолго. Обеспокоенный такими известиями украинский военачальник каждый день созванивается со своей семьёй. В августе главком ВСУ даже переводил ему деньги на лечение в московской клинике.