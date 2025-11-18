Мигранты, играющие с тушей убитого козла, попали на видео в подмосковном Раменском
Обложка © freepik
В подмосковном Раменском мигранты попали на видео, играя с тушей убитого козла. Кадры с места публикует MSK1.RU.
В ролике, снятом на поле деревни Рыболово, десятки всадников в спецовках сыграли в традиционную среднеазиатскую игру кок-бору. В отличие от европейского поло, участники не используют клюшки, а вместо мяча применяется козлиная туша.
Сотни мигрантов специально съехались в этот район для проведения игры. Местные жители выразили возмущение жестокостью зрелища и масштабами не согласованного с властями «мероприятия».
Напомним, в деревне Коняшино Раменского района мигранты уже не первый раз проводят соревнования, применяя в качестве спортивного снаряда тушу животного с отрубленной головой. Депутат Госдумы Валерий Селезнёв направил официальный запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием проверить информацию о жестоких играх с участием мигрантов в Подмосковье.
