Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который поэтапно снижает порог годовой выручки для предпринимателей на УСН и ПСН, после превышения которого возникает обязанность уплачивать НДС. Третье чтение назначено на 20 ноября.

Первоначальная версия документа предусматривала резкое снижение порога с нынешних 60 млн до 10 млн рублей уже с 2026 года. Однако ко второму чтению подход смягчили:

• с 2026 года порог составит 20 млн рублей,

• с 2027 года — 15 млн,

• с 2028 года — 10 млн рублей.

Авторы законопроекта заявляют, что корректировка направлена на борьбу со схемами дробления бизнеса, но при этом не должна создавать резких налоговых нагрузок для малого предпринимательства.

Сохранены льгота по НДС при продаже российского ПО и право применения ПСН для стационарной торговли и перевозки грузов.

При этом, как и планировалось, отменяется освобождение от НДС для операций, связанных с обслуживанием банковских карт — процессинга, эквайринга и передачи данных между участниками расчётов.

Для добывающих компаний вводится нулевая ставка НДС при продаже аффинажным предприятиям руды, концентратов и других продуктов с содержанием драгоценных металлов.

Ранее Госдума утвердила во втором чтении главный финансовый документ страны — федеральный бюджет на предстоящую трехлётку с 2026 по 2028 год. Согласно основным параметрам бюджета, прогнозируется устойчивый рост объёма ВВП, который достигнет 276,3 триллиона рублей к 2028 году, при этом ежегодная инфляция не должна превысить целевые 4%.