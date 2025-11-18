Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 15:00

Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре НДС

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Госдума во II чтении приняла закон о пересмотре НДС с 20% до 22%. При этом льготная ставка в 10% сохранится для социально важных товаров: продуктов питания, лекарств, детских товаров и книг. Третье чтение запланировано на 20 ноября.

Однако есть и исключение: молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира лишатся льготы и будут облагаться по полной ставке в 22%.

Для бизнеса тоже есть изменения. Малых и средних предпринимателей, которые впервые перейдут на НДС в 2026 году и допустят ошибки, временно освободят от ответственности. Им также дадут право один раз отказаться от применения пониженных ставок. Как пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, это позволит тем, кто ошибся в выборе ставки, исправить решение.

Отдельные льготы вводятся для компаний в сфере ЖКХ в малых городах и для организаций, лишённых статуса регионального оператора по отходам, но продолжающих свою работу.

Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Новости экономики
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar