Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре НДС

Госдума во II чтении приняла закон о пересмотре НДС с 20% до 22%. При этом льготная ставка в 10% сохранится для социально важных товаров: продуктов питания, лекарств, детских товаров и книг. Третье чтение запланировано на 20 ноября.

Однако есть и исключение: молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира лишатся льготы и будут облагаться по полной ставке в 22%.

Для бизнеса тоже есть изменения. Малых и средних предпринимателей, которые впервые перейдут на НДС в 2026 году и допустят ошибки, временно освободят от ответственности. Им также дадут право один раз отказаться от применения пониженных ставок. Как пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, это позволит тем, кто ошибся в выборе ставки, исправить решение.

Отдельные льготы вводятся для компаний в сфере ЖКХ в малых городах и для организаций, лишённых статуса регионального оператора по отходам, но продолжающих свою работу.