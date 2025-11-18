Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. О происшествии сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
На месте падения обломков дрона работают специалисты оперативных служб. Как отметил градоначальник, ситуация находится под контролем.
Ранее Life.ru писал, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Московским регионом. Первый дрон был сбит в три часа ночи, спустя девять минут был уничтожен второй, а ещё через двадцать минут силы ПВО ликвидировали оставшиеся два беспилотника.
