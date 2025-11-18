Россия и США
18 ноября, 15:37

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. О происшествии сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

На месте падения обломков дрона работают специалисты оперативных служб. Как отметил градоначальник, ситуация находится под контролем.

За три часа над Россией ПВО сбила 18 украинских БПЛА

Ранее Life.ru писал, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Московским регионом. Первый дрон был сбит в три часа ночи, спустя девять минут был уничтожен второй, а ещё через двадцать минут силы ПВО ликвидировали оставшиеся два беспилотника.

Анастасия Никонорова
