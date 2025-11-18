Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Ранее Life.ru писал, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Московским регионом. Первый дрон был сбит в три часа ночи, спустя девять минут был уничтожен второй, а ещё через двадцать минут силы ПВО ликвидировали оставшиеся два беспилотника.